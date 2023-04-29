Бермудский треугольник для птиц: Долина Джатинга в Ассаме на территории Индии

Случай кажется ещё более непостижимым, поскольку птицы всегда падают между 6:00 и 9:30 вечера в безлунные ночи сентября и октября.

Эти массовые самоубийства происходят только на полосе земли размером 1,6 км на 183 метра.

Говорят, что это явление повторяется год за годом без перерыва в течение более чем столетия. Местные жители объясняют его так: злые духи в небе заставляют птиц расстаться с жизнью.

У учёных своя версия. Они считают, что густой туман на большой высоте вызывает у птиц головокружение, вследствие чего они ударяются о деревья и здания, и, в конечном итоге, разбиваются насмерть.

Другая версия, предложенная учёными, заключается в том, что птиц привлекают огни деревни, а впоследствии из-за этих огней они не могут ориентироваться.

Ни одна из теорий, однако, не имеет доказательств и не раскрывает тайну этого загадочного места в Индии. Так что явление продолжает интриговать умы и жителей, и туристов.