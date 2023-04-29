Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым

Зеленский в комментариях не исключает, что создавшийся конфликт затянется на несколько лет или даже на десятилетия.

При этом он не стал проводить параллели с результатами Зимней войны 1939–1940 годов, когда Финляндия уступила Советскому союзу часть своей территории в рамках мирного соглашения.

«Я считаю, что такую возможность нельзя давать», — сказал Зеленский.

По его словам, наибольшую поддержку Украине пока оказали страны Северной Европы, которые в отличие «от некоторых других партнеров, не нарушили своих обещаний» по оказанию помощи Киеву.

«Другим странам дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски третьей мировой войны», - считает украинский президент.

Ранее отмечалось, что ВСУ сосредотачивают крупную наступательную группировку в районе Николаева и Запорожской области.