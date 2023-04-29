Самые эффективные способы защиты помидоров от фитофторы

Речь пойдет о народных средствах, которые помогут справиться в борьбе с фитофторой.

Одним из эффективных способов защиты помидоров от заболевания являются чесночные опрыскивания. Регулярное применение раствора способствует тому, что фитофтора не появляется на овощах от слова "совсем".

На 1, 5 стакана измельченного чеснока берем 10 литров воды и настаиваем раствор в течение 24 часов. После следует добавить марганцовку до получения светло-розового оттенка.

Такое опрыскивание проводят при первых завязях, повторяя каждые 10-14 дней.

Предупредить недуг помогут также опрыскивания на основе кефира. Обрабатывают кусты томатов первый раз спустя 10 дней после высадки на грядки.

В 1 литр нежирного кефира добавляем 20 капель йода - это раствор на 10 литров воды. Опрыскивание готово.

И, наконец, йодно-молочная обработка. Раствор готовится аналогичным образом, только вместо кефира берется молоко с низким процентом жирности.