«В недалеком будущем Байдену, возможно, придется повесить свои ходунки, а Зеленский будет искать работу в Калифорнии», — говорится в публикации AT.

В частности, переизбрание Байдена становится все более и более отдаленным по мере того, как «полудряхлый президент спотыкается и путается», а его политика, в конце концов, приведёт к краху его администрации.

Причиной освобождения Зеленского от занимаемой им с 2019 года должности президента Украины может стать плачевное положение украинских войск.

В статье AT отмечается, что Вооружённые силы Украины испытывают дефицит запасов боеприпасов и вооружения, а Штаты не могут восполнить их, если грядущее украинское контрнаступление затянется.