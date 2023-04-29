Активированный уголь в борьбе с болезнью рассады, называемой черной ножкой

Причинами заражения рассады черной ножкой являются зараженный грибком грунт, слишком густо посаженные сеянцы, чрезмерный полив растений, непроветриваемое помещение, резкие скачки температур.

Недуг овладевает неокрепшими растениями на самой ранней стадии: ножка становится совсем тонкой, чернеет, а также признаком болезни являются желтые листья.

Активированный уголь - отличный абсорбент. Данное свойство лекарства незаменимо для рассады.

Дачники-огородники, зная о грибковом заболевании, добавляют в грунт измельченный активированный уголь.

Важно, что первые признаки недуга - сигнал для того, чтобы срочно ликвидировать заражённые растения и спасать остальные почвой, посыпанной растолченным активированным углем.

Также препарат является стимулятором роста, по этой причине семена стоит замачивать в воде с добавлением активатора.

При проращивании черенков нужно добавить в воду 1 таблетку угля, чтобы быстрее появились корни.