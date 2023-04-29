Родители Акиньшиной судятся с актрисой из-за алиментов на ее больного ребенка уже во второй раз

Бабушка и дедушка больного сына Оксаны Акиньшиной Филиппа заявили в суд на нерадивую мать по поводу уплаты алиментов и это уже не впервый раз.

По имеющимся сведениям, у мальчика, появившегося на свет в 2009 году, аутизм. Его не показывают публике.

С отцом старшего сына Акиньшина давно развелась, а в 2012 году выскочила замуж за продюсера Арчила Геловани, которому родила сына Константина и дочь Эмми. Артистка не скрывает младших наследников от публики, появляясь с ними на красной дорожке.

Со вторым мужем актриса тоже уже успела порвать отношения. Интересен тот факт, что мать не воспитывает и младших детей, их увез в Грузию отец, с которым они живут.