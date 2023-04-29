Вкусные, здоровые, хрустящие: в чем секрет урожайных огурцов

Огурецы - растения, которые любит влагу. Потому нужно поливать их так, чтобы не допускать пересушивания грунта. Также поможет сохранить влагу мульчирование.

Если растут сорта, трубующие опыления, а пчел или других насекомых, которые помогут в этом, маловато, надо помощь культуре с помощью мягкой кисточки.

Как и у томатов, у огурцов также есть пасынки. Чтобы они не отбирали у плодов питание, их надо удалить на ранних стадиях развития - до того, как они вырастут в длину на 4-6 см.

В сезон огурцы нужно подкармливать раз в две недели - готовыми смесями либо народными средствами.

Опытные дачники заметили, что культура лучше растет и развивается, когда в теплице повышенное содержание углекислого газа. Чтобы его обеспечить, можно поставить в парник емкости с коровяком.

Хороший рост обеспечивает и обогащение корней кислородом - для этого грядки с растениями надо регулярно рыхлить.