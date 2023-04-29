Катар подал последнее предложение Джиму Рэтклиффу о продаже «Манчестер Юнайтед»

Семье Глейзеров, возглавляющей клуб на протяжении 18 лет, теперь предстоит решить, принять ли одно из поступивших предложений или оставить все как есть.

Именно этот последний сценарий завоевал доверие за те пять месяцев, что уже длилась мыльная опера, тем более что все говорит о том, что планка в 7 миллиардов евро, которую семья из Флориды надеялась выручить от этой продажи, не будет достигнута.

По данным спортивного новостного канала Sky Sports, предложение QIB составляет более 5,7 млрд евро, что станет мировым рекордом для такого рода сделок.