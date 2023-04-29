Норкин назвал Галкина подонком на своем выступлении в Самаре, вызвав бурные аплодисменты

На своем выступлении в Самаре Андрей Норкин отвечал на вопросы аудитории в зале.

Один из участников мероприятия задал ведущему вопрос о его отношении к мужу исполнительницы Аллы Пугачевой, комику Максиму Галкину.

Представитель СМИ жестко прошелся по коллеге, вызвав громкие, протяжные аплодисменты.

Норкин заявил, что не хочет ничего говорить вдогонку всем тем, кто уехал из родного государства, но с Галкиным другая история.

Звезда экрана назвал юмориста подонком, больше не желая слышать или произносить его имя.