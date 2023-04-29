Компост за 2 месяца: болгарский рецепт закваски позволяет добиться быстрого результата

Как ускорить период созревания компоста с помощью применения специальной закваски? Автор страницы "У-дачный канал от Арины" на платформе Дзен поделилась уникальным методом заготовки компоста за 2 месяца.

В чем его суть и как готовить? В принципе, ничего сложного нет. Нужно взять пакетик сухих дрожжей, стакан теплой воды, 1-2 столовые ложки сахара.

Для приготовления закваски нужно развести в воде дрожжи. Дать им постоять час, затем добавить 1-2 столовые ложки сахара, а потом добавить биокефир. Все перемешать и оставить на сутки в теплом месте.

В компостной куче нужно проделать несколько отверстий и влить туда приготовленную закваску.

Если компостная куча довольно большая, закваску следует приготовить в двойном размере.