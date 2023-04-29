Звезда "Петербургских тайн" Сергей Колесников скончался в возрасте 68 лет

Актер и ведущий ТВ Сергей Колесников ушел в мир иной на 69-м году жизни, о чем сообщил его наследник Иван.

Известность артист обрел благодаря участию в таких проектах, как "Петербургские тайны", "Тайны института благородных девиц", "Дальнобойщики", "Крепкий орешек 5", "Черное море".

У знаменитости осталось двое сыновей Иван и Александр и 3 внучки, Авдотья, Вера и Лизавета.

Колесников принял участие более, чем в 30 кинопроектах, играл на сцене театров МХТ имени Горького и Чехова. Также россиянам он хорошо знаком как ведущий передачи "Фазенда" на Первом канале.