Не взошли семена: почему и как это предотвратить

Важно знать, при какой температуе выращивать семена - у разных культур она разная. Скажем, для теплолюбивых перца, дыни, баклажанов, арбузов правильный градус колеблется в пределах 25-30 градусов. А для проращивания моркови достаточно 3-4 градусов тепла.

В среднем, считают эксперты, оптимальная для проращивания большинства семян темпераутра - 21 градус тепла.

После посадки нельзя допускать пересыхания верхнего слоя: влажность грунта должна быть около 80-90%. Но вреден также и избыток влаги: в таком случае семена могут загнить.

Также важна глубина посадки семян. Разные культуры имеют разную глубину заделывания семян: в среднем порядка 0,3-0,6 см. Мелкие семена вообще не заделывают в грунт, а - рассыпают на его поверхности.

В интернете есть множество советов по обработке семян перед посадкой. Но в этом кроется большая опасность. Дело в том, что агрофирмы в основном выпускают семена, уже прошедшие все необходимые обработки. Они не нуждаются в дополнительной обработке золой, марганцовкой и т.д.

Такие манипуляции с покупными семенами способны привести к обратному эффекту - плохой всхожести, изменению сортовых особенностей и т.д.. Единственное, что можно и нужно сделать с покупными семенами - замочить их перед посадкой в стимуляторах роста.