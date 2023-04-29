В британском пабе были обнаружены “секретные” документы по подводной лодке «HMS Anson»

Паб «The Furness Railway» находится недалеко от верфи производителя BAE Systems, где недавно была замечена подводная лодка «HMS Anson». Минобороны подтвердило подлинность бумаг.

Соответственно, это учебные документы, в которых не будет никакой секретной информации.

«Эти документы позволяют подводникам и подрядчикам понять, как взаимодействуют системы. Они не описывают, как они работают, они просто существуют», — цитирует газета источник в Королевском флоте.

«HMS Anson» отправился в свой первый рейс в середине февраля в город на северо-западе Англии. Атомная подводная лодка-истребитель относится к новому классу Astute и стоит около 1,3 миллиарда фунтов стерлингов (1,47 миллиарда евро).

Это не первый раз, когда британские военные документы становятся достоянием общественности. В июне 2021 года сотрудник Минобороны забыл на автобусной остановке секретные документы.