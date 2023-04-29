Живая мульча защитит томаты от фитофторы и повысит их урожайность

Как только оттает грунт в теплице, в него нужно высадить сидераты. Лучше всего подходят для этого горчица и масличная редька.

К моменту высадки томатов сидераты уже должны полностью покрыть почву. В местах посадки кустов нужно просто сделать лунки.

Те сидераты, которые росли на месте лунки, стоит закопать в грунт. Туда же нужно добавить полстакана древесной золы и горсть измельченных сухарей, а затем полить.

Через сутки в лунки можно сажать томаты. Сидераты по мере роста подстригают, они растут там все лето. Эти растения не только обогатят почву, но и предотвратят рост сорняков.