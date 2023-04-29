В Мелитополе открыли мемориальную доску в честь Дарьи Дугиной

Кроме того, на стене одного из корпусов МГУ им. А.С. Макаренко появился мурал в честь преждевременно ушедшей из жизни дочери философа и идеолога «русского мира» Александра Дугина.

Рогов отметил, что Мелитополь стал последним из городов Донбасса, который посещала Дугина в рамках своей журналистской и общественно-политической деятельности.

Напомним, Дарья Дугина была убита 2022 года на Можайском шоссе в районе подмосковного посёлка Большие Вязёмы в результате взрыва.

По версии ФСБ России убийство российской журналистки подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.