Бесплатное удобрение из хвои защитит огород от болезней и вредителей

Хвойные иголки нужно собрать и измельчить, сложить в емкость на три четверти, залить водой и кипятить 5-10 минут.

Затем раствор настаивают 3 дня, процеживают и разливают в удобную тару. Хранить такой состав можно в прохладном месте.

Для подкормки растения концентрат разводят водой в соотношении 1:10, полив производится под корень.

Такое удобрение подойдет для жимолости, гортензии, рододендронов, брусники, клюквы и голубики.

Можно использовать состав для подкормки хризантем, тюльпанов, лаванды, роз, гиацинтов, крокусов, а также астр, календулы, шалфея и циннии.

Хвойное удобрение защитит от вредителей и болезней томаты и клубнику, поможет получить хороший урожай.