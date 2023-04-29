Киев назвал неприемлемыми ограничения по импорту сельхозпродукции со стороны Польши

13:17 2023-04-29

Украина объявила в субботу, что передала Польше ноту, в которой осуждает «неприемлемые» торговые ограничения, которые эта страна накладывает на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

«Ноты относительно совершенно неприемлемой ситуации (в результате) торговых ограничений на импорт сельхозпродукции из Украины были направлены в дипломатическое представительство Польши, а также в представительство Европейского Союза», - говорится в обращении представителя МИД Украины Олега Николенко.

Ранее ЕС сообщил о решении Еврокомиссии по этому продовольственному спору.

Евросоюз достиг соглашения с членами, которые ввели ограничения на импорт украинской продукции, в том числе с Польшей.

По заявлению ЕК ограничения будут сняты, а производители в этих странах получат компенсацию из фонда в 100 млн евро.