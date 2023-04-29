Звезда клипа Лободы Твои глаза Грабар ранен в зоне проведения спецоперации, а его брат и вовсе погиб в декабре прошлого года

Танцовщик из Украины Назар Грабар, известный по съемкам в клипе Светланы Лободы на песню "Твои глаза", был ранен в Донбассе.

Грабар рассказал, что получил ранение еще зимой текущего года, поделившись своим фото с ранением в области груди.

Артист сообщил, что он получил удостоверение участника боевых действий и нагрудный знак "Ветеран войны".

Танцор отметил, что никакие награды, ни какие деньги не стоят того, чтобы переживать то, что ему пришлось.

Известно, что в зоне СВО погиб брат Грабара, который сражался в рядах ВСУ. Это произошло в декабре минувшего года.