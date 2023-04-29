Дачный эксперт рассказал про необычный способ высаживания семян сельдерея в кипяток

Подготавливаем грунт, раскладываем семечки корневого сельдерея в рассадной таре, чуть-чуть придавливаем каждое семечко, присыпаем землей.
После этого хорошенько поливаем все посадки кипятком. Укутываем тару с пролитым грунтом полиэтиленовым пакетом и выносим в теплое место, ждем прорастания семян.
Проращивать таким образом можно овощные культуры (корневой сельдерей, редис, помидоры, огурцы), а также цветочные (например, бархатцы).
Оказывается, такой метод, научно обоснован. Многие семена, которые отличаются длительным периодом прорастания, находятся в особом защитном коконе.
Кипяток помогает его разрушить и ускорить процесс. Проращивание в кипятке - неоднократно проверенный метод, которому можно доверять.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__