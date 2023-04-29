Доктор Мясников рассказал, какие неочевидные причины могут вызвать головную боль

Головная боль - одно из самых распространенных заболеваний. Нередко это связано с врожденными особенностями, однако порой причина кроется и в том, что окружает человека ежедневно, сообщает Супер.ру.

В этом списке лидирует стресс, который способен вызвать головную боль. Слишком высокая подушка, цветы с интенсивным запахом - например, лилии, ландыши, олеандры - все это тоже способно отравить человека.

По словам популярного доктора и телеведущего, головную боль могут спровоцировать и неправильно подобранные очки.

Если расстояние от центра очков неправильное, это мучение, способное привести к реальной боли, — подчеркнул эксперт.

Еще одна неочевидная причина - нарушение прикуса. Оно провоцирует проблемы с верхнечелюстным суставом и, как следствие, - появляется боль, отдающая в ухо.

Если таковых первоисточников нет, а боль головы мучает, нужно обратиться за помощью к врачу. Как отмечают специалисты, с такой болью не шутят - она в итоге может привести к инсульту.