Мишель Обама спела с Брюсом Спрингстином в Барселоне

В пятницу вечером Мишель Обама вооружилась бубном и выступила вместе с рок-звездой на Олимпийском стадионе с суперхитом «Дни славы» 1984 года.
Около 60 000 зрителей остались в восторге, сообщила в субботу газета La Vanguardia.
Мишель и ее муж, бывший президент США Барак Обама, давно дружат со Спрингстином и прибыли в средиземноморский мегаполис еще в четверг.
Вместе со Спрингстином и американским режиссером Стивеном Спилбергом Обамы также совершили обзорную экскурсию по городу перед концертом.
После совместного ужина в прекрасном ресторане Барак Обама прошел на кухню, чтобы поблагодарить персонал за отличную еду и сделать групповое фото со всем коллективом.
После двух концертов в Барселоне, в рамках европейского турне до конца июля было запланировано еще 27 концертов Спрингстина в одиннадцати странах.
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