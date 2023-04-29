Мишель Обама спела с Брюсом Спрингстином в Барселоне

В пятницу вечером Мишель Обама вооружилась бубном и выступила вместе с рок-звездой на Олимпийском стадионе с суперхитом «Дни славы» 1984 года.

Около 60 000 зрителей остались в восторге, сообщила в субботу газета La Vanguardia.

Мишель и ее муж, бывший президент США Барак Обама, давно дружат со Спрингстином и прибыли в средиземноморский мегаполис еще в четверг.

Вместе со Спрингстином и американским режиссером Стивеном Спилбергом Обамы также совершили обзорную экскурсию по городу перед концертом.

После совместного ужина в прекрасном ресторане Барак Обама прошел на кухню, чтобы поблагодарить персонал за отличную еду и сделать групповое фото со всем коллективом.

После двух концертов в Барселоне, в рамках европейского турне до конца июля было запланировано еще 27 концертов Спрингстина в одиннадцати странах.