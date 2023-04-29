Лоза назвал заслуги Волочковой перед балетом пустым пшиком пшиком

Юрий Лоза невысокого мнения об артистке балета Анастасии Волочковой.
Певец обратил внимание, что в последнее время знаменитость только хайпует, выставляя, где надо и где нет, фото своего шпагата и "обнаженку" в бане.
Все эти манипуляции Волочковой, по мнению Лозы, вызывают только "испанский стыд".
Заслуги танцовщицы перед балетом исполнитель назвал пустым шиком.
Артист заявил, что "понты и популяризация себя самой" - то, что сегодня представляет собой Анастасия.
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