Бородина, являющаяся матерью двоих дочерей, призывает родителей не наказывать детей физически

Телеведущая Ксения Бородина - мать двоих дочерей Маруси и Теоны, которых она воспитывает практически в полном одиночестве.

Знаменитость не считает поднимать руку на ребенка нормальной ситуацией. Также она убеждена, что нельзя запугивать и угрожать наследникам.

С детьми необходимо дружить, уметь договариваться.

Ситуации, когда дочь или сын серьезно провинились, спускать на тормоза не стоит, но наказание не должно быть жестоким.

По мнению ведущей, можно на некоторое время наложить табу на потребление сладостей и применение гаджетов.