В Иране священнослужитель попал реанимацию после нападения с ножом

Водитель вышел из машины и напал с ножом на священнослужителя, сообщил агентству начальник полиции Кума Амир Мохтари.

Трое человек, в том числе водитель, поранившийся ножом, были доставлены в больницу, где священнослужитель до сих пор находится в реанимации, продолжил Мохтари, добавив, что мотив нападения не установлен.

Это нападение произошло через несколько дней после того, как аятолла Аббас Али Сулеймани, член органа, ответственного за назначение верховного лидера Ирана, был застрелен в Баболсаре.