На 30-м Мекленбургском мотослете прошел парад из 800 мотоциклов

На 30-й Мекленбургской мотоциклетной встрече в Мальчине ожидалось несколько тысяч болельщиков.

Полиция рассказала о мотоциклетном поезде длиной около пяти километров. На трассе все прошло мирно и без происшествий.

По словам организаторов, встреча включает в себя показ техники, байкерский сервис, гонки и прыжки на байках для фристайла.

Мероприятие, на котором также награждаются переоборудованные мотоциклы Simson из ГДР, организуется автомобильным дилером Malchiner и любителями мотоциклов в регионе с 1993 года и считается одним из крупнейших на Балтийском море.

