Индиец построил себе особняк в виде «Титаника» стоимостью в $180 тысяч

Житель Дарджилинга Минту Рой историей затонувшего лайнера проникся еще в детстве. А в подростковом возрасте у него появилась мечта побывать на таком корабле. Еще лучше - построить его точную копию, сообщает Вокруг света.

Повзрослев, Минту приступил к работе. На создание каменного корабля Минту потратил около 13-ти лет. Старт необычному проекту был дан в 2010 году.

Мы не подсчитывали, сколько именно на это потрачено средств. Но, считаю, не менее 182 тысяч долларов, — уточнила жена индийца Ити. Мы были бедны, и после рождения дочки были вынуждены арендовать землю у других людей, чтобы выращивать овощи.

Сейчас мужчине 52 года, и он близок к цели. Недавно он заявил, что строительство корабля близко к завершению. Его каменный «Титаник» имеет 12 метров в длину, 4 метра - в ширину и около 9 метров в высоту. Минту хочет назвать этот дом именем своей матери.

Автор проекта рассчитывает и жить в доме, и открыть здесь ресторан или чайную. Но даже в недостроенном состоянии особняк-корабль уже стал туристической достопримечательностью.