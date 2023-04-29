Девятилетняя дочь Тимати Алиса делает огромные успехи в серфинге

Известный рэп-исполнитель и бизнесмен Тимати занимается серфигом уже долгие годы. Любовь к этому виду спорта с ранних лет он привил и своей наследнице Алисе, которую подарила ему модель Алена Шишкова.

Девочке только 9 лет, но она поражает своими умениями в этом непростом деле.

На днях гордый отец выложил в Сеть новое видео, где Алиса со знанием дела прыгает на волны на каком-то курорте.

Подписчики рэпера не могли не выразить свой восторг по поводу.

Юная серфингистка получила кучу комплиментов в свой адрес. Были и те, кто высказался об опасности подобного увлечения для маленькой девочки.