Не дать и шанса: как предупредить появление колорадского жука на картофельной грядке

Любую проблему лучше предотвратить, чем потом с ней бороться. То же самое можно сказать и о колорадском жуке, которыя является одним из самых опасных вредителей.

Какие меры помогут предупредить его появление на грядке?

Севооборот

Это важный пункт борьбы с вредителем: менять место посадки клубней нужно каждый год.

Древесная зола

Наличие такого средства отпугнет жуков, а также - насытит грунт полезными веществами. За несколько дней перед посадкой надо полить почву, где планируется посадить картофель, зольной настойкой. Готовят ее из расчета 1 кг золы на 10 л воды.

Поливать землю ею можно и после посадки - пока не появятся ростки. Кроме того, можно заложить горсть золы в лунку перед посадкой.

Мульчирование

Лучше всего для этих целей использовать мульчу из чистотела, так как колорадские жуки не переносят запаха этой травы. Вредитель также чувствителен к запаху сена и соломы.

Правильные "соседи"

Посадка рядом с картофелем культур, которых не любят колорадские жуки, также помогает решить проблему. В этом списке - лук, укроп, чеснок, горчица, кинза, фасоль, календула, пижма, бархатцы.

Окучивание

Регулярное окучивание и рыхление почвы тоже способствуют как минимум сокращению числа жуков. Окучивание мешает растению образовывать дополнительные ростки, создавая тем самым естественный барьер для вредителей.