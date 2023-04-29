Бейонсе обвиняют в неуплате налогов на сумму 2 700 000 долларов

Родители стремятся быть идеальными родителями: Петер Пёте часто упоминает в своих лекциях об этой ошибке

Родители изо всех сил стараются быть совершенными, а не просто достаточно хорошими. И, по его словам, любой родитель, который больше хорош, чем плох, является достаточно хорошим родителем.