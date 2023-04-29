Бейонсе обвиняют в неуплате налогов на сумму 2 700 000 долларов

18:09 2023-04-29

На знаменитостей будто устроена облава по поводу неуплаты налогов. Недавно сообщалось о преследовании Шакиры по этому поводу. Российские блогеры Лерчек, Александра Митрошина и Елена Блиновская пострадали от такого же рода обвинений. Теперь Бейонсе...

Известная американская певица Бейонсе обвиняется в неуплате налогов в размере 2 500 000 у.е.

Знаменитость не намерена подчиняться судьбе и бежать уплачивать задолженность.

Артистка собирается оспорить решение американской налоговой, о чем информирует издание "Entrepreneur".

Исполнительница призывает инстанцию перепроверить данные на ее счет. Бейонсе утверждает, что ей не предоставили cкидку на благотворительные взносы на 868 766 долларов.

Певица утверждает, что исправно уплачивала обязательные сборы в казну государства.

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