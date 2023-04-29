Бейонсе обвиняют в неуплате налогов на сумму 2 700 000 долларов

Известная американская певица Бейонсе обвиняется в неуплате налогов в размере 2 500 000 у.е.
Знаменитость не намерена подчиняться судьбе и бежать уплачивать задолженность.
Артистка собирается оспорить решение американской налоговой, о чем информирует издание "Entrepreneur".
Исполнительница призывает инстанцию перепроверить данные на ее счет. Бейонсе утверждает, что ей не предоставили cкидку на благотворительные взносы на 868 766 долларов.
Певица утверждает, что исправно уплачивала обязательные сборы в казну государства.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__