В Ноттингеме обнаружили цитрусоподобную структуру колючек ежа

Ученые считают, что это объясняет силу и гибкость шипов.

Работа была проведена командой из Ноттингемского университета в честь Недели осведомленности о ежиках.

Доктор Ханна Константин, работавшая над исследованием, рассказала, что питает очень теплые чувства к ежам с раннего детства.

«Став взрослой, я видела их все реже и реже, и после некоторых исследований я обнаружила, что количество ежей в Великобритании сократилось на 50% с 2000 года.

Она отметила, что подобные исследования привлекают внимание к проблеме сокращения популяции ежей и люди станут относится к ним бережнее.

Иглы ежа были подарены Деборой Корн из местной благотворительной организации по спасению ежей Hedgepigs.

Неделя осведомленности о ежах продлится в Великобритании до 6 мая.