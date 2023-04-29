В Ноттингеме обнаружили цитрусоподобную структуру колючек ежа

Ученые считают, что это объясняет силу и гибкость шипов.
Работа была проведена командой из Ноттингемского университета в честь Недели осведомленности о ежиках.
Доктор Ханна Константин, работавшая над исследованием, рассказала, что питает очень теплые чувства к ежам с раннего детства.
«Став взрослой, я видела их все реже и реже, и после некоторых исследований я обнаружила, что количество ежей в Великобритании сократилось на 50% с 2000 года.
Она отметила, что подобные исследования привлекают внимание к проблеме сокращения популяции ежей и люди станут относится к ним бережнее.
Иглы ежа были подарены Деборой Корн из местной благотворительной организации по спасению ежей Hedgepigs.
Неделя осведомленности о ежах продлится в Великобритании до 6 мая.