Крида, Тодоренко, Самойлову проверят по поводу неуплаты налогов: облава на блогеров-миллионников продолжается

По всей видимости, в казне пусто, так как не первый день "трясут" российских толстосумов на предмет уплаты обязательных сборов.

Блогеры Валерия Чекалина, Александра Митрошина и Елена Блиновская уже проверены на этот счет и наказаны.

Теперь есть вопросы к исполнителю Егору Криду, бизнесвумен, блогеру и модели Оксане Самойловой, ведущей и актрисе Регине Тодоренко и другим известным личностям.

В черном списке МВД РФ 32 имени. "Трясут" также Инстасамку, Гусейна Гасанова, Викторию Боню, Самиру Мустафаеву, Надин Серовски, Анастасию Миронову.