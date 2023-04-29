Крида, Тодоренко, Самойлову проверят по поводу неуплаты налогов: облава на блогеров-миллионников продолжается

18:32 2023-04-29

Такие знаменитости, как Егор Крид, Оксана Самойлова, Гоар Аветисян попали в черный список российской полиции. Их проверят на предмет уплаты налогов.

По всей видимости, в казне пусто, так как не первый день "трясут" российских толстосумов на предмет уплаты обязательных сборов.

Блогеры Валерия Чекалина, Александра Митрошина и Елена Блиновская уже проверены на этот счет и наказаны.

Теперь есть вопросы к исполнителю Егору Криду, бизнесвумен, блогеру и модели Оксане Самойловой, ведущей и актрисе Регине Тодоренко и другим известным личностям.

В черном списке МВД РФ 32 имени. "Трясут" также Инстасамку, Гусейна Гасанова, Викторию Боню, Самиру Мустафаеву, Надин Серовски, Анастасию Миронову.

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