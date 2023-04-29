NetEase: Путин подписал указ, который позволит заморозить $500 млрд средств Запада

Авторы рассмотрели механизм, который стоит за буквой закона и пришли к выводу, что президент России замечательно застраховал риски от изъятия активов России за рубежом.

«Фактически все зарубежные компании и предприятия Запада могут перейти под прямой контроль России до тех пор, пока Запад не вернет российские средства», - отмечают авторы.

Аналитики издания подсчитали, что речь идет о средствах в 500 миллиардов долларов, которые Россия сможет арестовать и использовать в качестве страховки.

«Другими словами, если Соединенные Штаты и Европа предпримут «что-то» в отношении зарубежных активов России на 300 миллиардов долларов, Россия также предпримет «что-то» в отношении активов на 500 миллиардов долларов западных инвесторов», – резюмировали авторы материала.

При этом отмечается, что речь идет только о финансовых активах, не говоря уже о производственных и других мощностях западных компаний.