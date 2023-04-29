В 2014 году Катерина стала победительницей конкурса красоты Reina de Duran в Эквадоре

19-летняя модель сначала отказалась от пластики, утверждая, что сама сможет избавиться от лишних килограммов с помощью спорта и диет. Однако члены жюри и пластический хирург настаивали, чтобы Кандо сделала пластическую операцию.

Они даже звонили родителям девушки и пытались убедить, что операция необходима для дальнейшей карьеры Катерины.

В итоге она сдалась и легла под нож хирурга. Вот только стать обладательницей роскошной фигуры Кандо так и не смогла – она умерла на операционном столе.

У девушки произошел отек мозга, в котором, как позже выяснили эксперты, были виноваты врачи. Родные Катерины судились с клиникой, а друзья жалели, что не отговорили Кандо от этой затеи.

"Лучше бы у Катерины была прежняя попа, зато она радовала бы нас своей потрясающей улыбкой", – говорила ее подруга.