Ракель Сантос участвовала в различных конкурсах красоты и была помешана на своей внешности

Этого Сантос было мало – она решила убрать носогубные складки. Кажется, что это не такая серьезная и сложная операция, но именно она стоила жизни Ракель.

Через несколько минут после процедуры у модели участилось сердцебиение, и ей стало трудно дышать.

Медики пытались спасти Сантос и боролись за ее жизнь несколько часов, но им не удалось ей помочь.

Позже знакомые рассказали, что Ракель изнуряла себя тренировками и пила специальные препараты, повышающие выносливость.

В итоге, по их мнению, она сама загнала себя в могилу.