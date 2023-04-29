Ракель Сантос участвовала в различных конкурсах красоты и была помешана на своей внешности

Этого Сантос было мало – она решила убрать носогубные складки. Кажется, что это не такая серьезная и сложная операция, но именно она стоила жизни Ракель.
Через несколько минут после процедуры у модели участилось сердцебиение, и ей стало трудно дышать.
Медики пытались спасти Сантос и боролись за ее жизнь несколько часов, но им не удалось ей помочь.
Позже знакомые рассказали, что Ракель изнуряла себя тренировками и пила специальные препараты, повышающие выносливость.
В итоге, по их мнению, она сама загнала себя в могилу.
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