Родители стремятся быть идеальными родителями: Петер Пёте часто упоминает в своих лекциях об этой ошибке

Когда родители знают, что они не должны быть идеальными, но достаточно хорошими, они чувствуют облегчение.

Это нормально – расстраиваться, кричать на ребенка или быть неэмпатичным. Это все часть жизни. Случайная неудача не должна определять отношения. Ребенок должен знать, что вы его любите, даже когда вы кричите. Вы имеете право злиться. Вы все же человек.

Отличной стратегией будет то, что вы удовлетворены собой и ведете себя естественно, а не следите постоянно за тем, все ли воспитательные методики вы выполнили. Ребенок должен чувствовать себя в безопасности с родителями, это самое главное.

Если родители хотят воспитать детей, которые думают о своих чувствах и мотивах, то должны и сами объяснять свои чувства и мотивы. Недостаточно просто давать указания, команды, запреты, поощрения и наказания. Если детей только так воспитывать, они часто бывают проблематичными.

Необходимо постоянно осознавать, что те или иные подходы, которые вы практикуете сейчас, неизбежно влияют на будущее ребенка. Даже сам ребенок осознает, что он меняется, растет, развивается и что то, что ему не удалось сегодня, он сможет сделать завтра.