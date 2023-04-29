Наиболее интенсивно вылавливаемый вид рыбы в мире это анчоус, который используется в пищу, на корм животным и в качестве удобрения

Самый большой рыбный рынок в мире находится в Токио, Япония, где ежедневно продаётся более 2 тыс. тонн рыбы.

У некоторых рыб, например, у удильщика, есть биолюминесцентные органы, привлекающие добычу в тёмных глубинах океана.

Самая маленькая рыба – это рыба из семейства карповых Paedocypris, длина которой составляет всего 7,9 мм.

Самая популярная рыба в не карась, а — лосось (это общее название семейства рыб), за ним следуют тунец и треска.

Крупнейший рыбный порт в мире находится в Китае (Шанхай), где ежегодно вылавливается более 12 миллионов тонн рыбы.

Самая дорогая рыба — синий (голубой) тунец, стоимость которого может достигать до 2-ух миллионов долларов.

Самая быстрая рыба в мире — рыба-парусник, которая может плавать со скоростью до 109 км/ч.