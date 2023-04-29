Полиция Мемфиса обнаружила четыре угнанных автомобиля в доме одной семьи на сумму свыше $600 тыс.

Общая стоимость этих двух автомобилей составляет 633 000 долларов.

В отчете указано, что в доме были еще два угнанных автомобиля: Maserati Levante 2019 года выпуска и Nissan Maxima.

Владелец дома и его родители арестованы, сообщает WREG.

Сообщается, что VIN -номера автомобилей были изменены и преступники готовились к их продаже.

Отмечается, что некоторые автомобили были угнаны лишь месяц назад.

При обыске в доме также было обнаружено «большое количество марихуаны», а также оружие и 118 000 долларов наличными.