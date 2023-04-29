Оральный секс признан ведущим фактором «эпидемии» рака горла в Соединенных Штатах

Этот тип рака горла медик назвал «эпидемией», которая характерна, как для США, так и для Великобритании.

«Для рака ротоглотки основным фактором риска является количество сексуальных партнеров на протяжении всей жизни, особенно оральный секс», — написал Механна в The Conversation: «У тех, у кого есть шесть или более партнеров по оральному сексу в течение жизни, в 8,5 раз больше шансов заболеть раком ротоглотки, чем у тех, кто не занимается оральным сексом».

Как отметили в свою очередь Центры по контролю и профилактике заболеваний, причиной 70 процентов случаев рака ротоглотки в США становится вирус папилломы человека.

Это самая частая инфекция, которая передается половым путем и ежегодно в Соединенных Штатах регистрируется 3 миллиона новых случаев заболевания.