МВД РФ проверяет издание Комсомольская правда на предмет нацизма и пропаганды ЛГБТ

Телеграм-канал "Baza" информирует, что жалоба в полицию поступила от одного из читателей газеты "Комсомольская правда".

Мужчина занимался разгадыванием кроссворда и натолкнулся на вопросы о Третьем рейхе, о чем незамедлительно информировал стражей порядка.

Заявление по поводу поступило 26 апреля, но это еще не все. Другая жалоба касается пропаганды ЛГБТ этим же изданием. Дата обращения в МВД по этому поводу неизвестна.

Официального подтверждения либо опровержения сообщения от сотрудников российской полиции не было.