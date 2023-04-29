МВД РФ проверяет издание Комсомольская правда на предмет нацизма и пропаганды ЛГБТ

Телеграм-канал "Baza" информирует, что жалоба в полицию поступила от одного из читателей газеты "Комсомольская правда".
Мужчина занимался разгадыванием кроссворда и натолкнулся на вопросы о Третьем рейхе, о чем незамедлительно информировал стражей порядка.
Заявление по поводу поступило 26 апреля, но это еще не все. Другая жалоба касается пропаганды ЛГБТ этим же изданием. Дата обращения в МВД по этому поводу неизвестна.
Официального подтверждения либо опровержения сообщения от сотрудников российской полиции не было.
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