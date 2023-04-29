Профессор Деннис перечислил признаки инсульта, которые должен знать каждый

Инсульт - распространенное заболевание, Но, к сожалению, о том, как его распознать, знают далеко не все.

Профессор Эдинбургского университета Мартин Деннис перечислил признаки смертельно опасного недуга. Это "одновременное" онемение части верхней и нижней конечностей и кисти, неожиданная потеря памяти и зрения, головокружение, проблемы с глотанием и невыносимая головная боль.

Медик обратил внимание на аббревиатуру УДАР, "складываемую" из слов, обозначающих признаки кровоизлияния в мозг.

У - улыбка, когда человек не в состоянии растянуть губы, Д - движение (обездвижен), А - артикуляция (проблемы с ней), Р - решение (невозможность его принять).

В этом случае необходима немедленная помощь медиков.