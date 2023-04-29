Диетолог Дмитриева назвала самую полезную кашу на все времена

Диетолог Оксана Дмитриева отмечает, что наибольшую пользу для здоровья принесут овсяные хлопья грубого помола.

В них содержатся клетчатка, витамины, микроэлементы и органические кислоты, необходимые для полноценного развития организма человека и поддержания здоровья.

Овсянка в сыром виде имеет в своем составе бета-глюканы, пищевые волокна, которые дают чувство сытости надолго. Каша способна избавить организм от вредного холестерина.

Продукт является лучшим средством от болей в желудке из-а гастрита. Овес очищает ЖГТ, обволакивает слизистую, затягивает раны, снимает боль.

Сваренная на воде овсянка без добавления сахара способствует его снижению в крови, нормализации уровня желудочного сока, улучшает работу кишечника.