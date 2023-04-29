Караулова заняла место в кресле «Кто хочет стать миллионером?», вытеснив Диброва

Дмитрий Дибров вел популярное шоу в 1999 - 2000 годах на НТВ, когда оно носило название "О, счастливчик!", позднее уже с названием "Кто хочет стать миллионером?" программа стала транслироваться на Первом канале. Дибров ее вел с 2008 по 2022 годы.

Благодаря интеллектуальному шоу Дмитрий получил популярность среди масс.

С 29 апреля (сегодня) 2023 года программу ведет исполнительница Юлиана Караулова. Причины, по которым отстранен Дибров, не озвучиваются.

Известно, что в настоящее время звезда экрана с женой и детьми уехал в путешествие в Африку.