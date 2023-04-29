Variety: на коронацию Карла III пригласили Винни-Пуха и Тома Круза

Они получили приглашения на праздничный концерт в честь коронации короля Великобритании, который состоится в Виндзорском замке 7 мая.

В 1997 году Том Круз присутствовал на похоронах принцессы Дианы. Николь Шерзингер была участнице конкурса в честь Платинового юбилея Елизаветы II в 2022 году.

Винни-Пух поучаствовал в празднике, который в 2006 году проводили в детском саду Букингемского дворца в честь 80-летия королевы.

Коронация Карла III и королевы-консорт Камиллы пройдет 6 мая. Принц Гарри приедет туда без Меган Маркл и детей.