Выращивание томатов на сухарях: всего одна подкормка при посадке увеличит урожай в 2-3 раза

01:41 2023-04-30

Вырастить урожай помидоров в 2-3 раза больше обычного можно без особых усилий и безо всякой химии.

Существует так называемый «ленивый способ» выращивания томатов. Это значит, что подкормку придется внести только один раз за сезон, причем она будет натуральной.

Для этого во время высадки растений в грунт в теплице нужно просто насыпать в каждую лунку горсть высушенного хлеба.

Туда же добавляется немного древесной золы, после чего лунку нужно полить. Сажать рассаду можно на следующий день.

После такой подкормки не нужны никакие удобрения, урожай и так получается на зависть всем соседям.

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