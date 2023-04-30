Выращивание томатов на сухарях: всего одна подкормка при посадке увеличит урожай в 2-3 раза

Существует так называемый «ленивый способ» выращивания томатов. Это значит, что подкормку придется внести только один раз за сезон, причем она будет натуральной.

Для этого во время высадки растений в грунт в теплице нужно просто насыпать в каждую лунку горсть высушенного хлеба.

Туда же добавляется немного древесной золы, после чего лунку нужно полить. Сажать рассаду можно на следующий день.

После такой подкормки не нужны никакие удобрения, урожай и так получается на зависть всем соседям.