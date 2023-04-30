Агрономы объяснили, как правильно дезинфицировать семена перед посадкой

Дезинфекция снижает риск развития болезней. Для сухой дезинфекции нужно просто разложить семена на солнце, для влажной – замачивают в специальных растворах.

Продезинфицировать семена можно в растворе марганцовки (примерно 0,1 г на стакан воды). Другой вариант – 0,2 г борной кислоты на 1 л воды.

Можно использовать перекись водорода 3%, но разводить ее нужно исключительно в теплой воде.

Главное правило – обязательно промыть семена после влажной дезинфекции и хорошо просушить их.