ТОП-7 причин посадить рябину на своем дачном участке

Из рябины можно приготовить великолепное вино, к тому же с лечебными свойствами. Это лекарственное растение используется для снятия отеков.

В рябине практически столько же витамина А, как и в моркови, а по содержанию витамина С она превосходит лимон.

В ягодах рябины не меньше пищевых волокон, чем в фасоли, столько же витамина В2, как в телятине, а количество белка сравнимо с куриным яйцом.

Рябину легко вырастить, она неприхотлива и не требует особого ухода, а во время цветения выглядит очень красиво.