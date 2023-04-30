ТОП-7 причин посадить рябину на своем дачном участке

Из рябины можно приготовить великолепное вино, к тому же с лечебными свойствами. Это лекарственное растение используется для снятия отеков.
В рябине практически столько же витамина А, как и в моркови, а по содержанию витамина С она превосходит лимон.
В ягодах рябины не меньше пищевых волокон, чем в фасоли, столько же витамина В2, как в телятине, а количество белка сравнимо с куриным яйцом.
Рябину легко вырастить, она неприхотлива и не требует особого ухода, а во время цветения выглядит очень красиво.
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