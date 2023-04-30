Представлены новые коронационные одежды королевы Камиллы

Как было объявлено в воскресенье вечером, своего рода накидка, сделана из лилового бархата, вышита золотыми нитями и богато украшена.

Она впервые будет представлена на церемонии.

«Впервые на коронационном одеянии появляются насекомые, в том числе пчелы и жук, связанные с темами природы и окружающей среды и отражающие любовь Их Величеств к природе», — говорится в заявлении дворца.

Чтобы отдать дань уважения мужу Камиллы королю Карлу III, один из его любимых цветов, живокость, включен в мотив, а ландыши напоминают о свекрови Камиллы, королеве Елизавете II.

Также представлены национальные символы Англии (роза), Шотландии. (чертополох) и ирландский (трилистник), а также другим растениям, связанным с ними, присваивается значение.

Традиционно на коронации королевская чета будет носить две разные мантии: малиновые государственные мантии по прибытии в Вестминстерское аббатство и лиловые мантии после службы.

Чарльз использует одежду своего деда, короля Георга VI. с его коронации в 1937 году.

Камилла прибудет в слегка адаптированном государственном одеянии коронации королевы Елизаветы в 1953 году с 18-футовым шлейфом.

После службы Камилла наденет то, что известно как «императорское одеяние», одежду, которая была сшита специально для нее.