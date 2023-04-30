ООН призывает политиков обратить внимание на проблемы стариков

Эксперт ООН по правам пожилых людей обвиняет политиков в том, что они забывают об интересах пенсионеров.

«Если вы сможете назвать партию, которая заботится о правах этих пожилых людей, я был бы очень рада. Я ее не знаю», — сказала Клаудия Малер.

Конечно, существует также подход, согласно которому пожилые люди снова становятся видимыми, когда речь идет об уходе или медицинском обслуживании, однако это всегда связано с ограничениями и негативными образами старости, считает она.

«Тогда звучит всегда одно и то же: пожилые люди больше не могут этого делать или это очень дорого», - констатирует эксперт.

Малер была назначена независимым экспертом по правам пожилых людей Советом ООН по правам человека в 2020 году.

Эйджизм означает создание стереотипов и дискриминацию людей из-за их возраста.

По словам Малер, например, пожилым людям часто трудно найти новую работу, потому что предполагается, что они больше не могут заниматься чем-то новым.