США призывают прекратить «опасные» действия Китая в Южно-Китайском море

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил в субботу, что инцидент стал напоминанием о «преследовании и запугивании» Китаем филиппинских кораблей.

«Мы призываем Пекин прекратить свое провокационное и опасное поведение», — добавил Миллер.

Китай претендует практически на все Южно-Китайское море.

Однако Бруней, Индонезия, Малайзия, Филиппины и Вьетнам также претендуют на части акватории, имеющие стратегическое и экономическое значение для прибрежных государств.

Пекин, по мнению США, разжигает территориальный конфликт, нагромождая в море искусственные острова и строя там военные объекты.