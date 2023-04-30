Мельник: Пекин как посредник в конфликте на Украине «реалистичен»

«Это не так уж нереально», — заявил бывший посол Украины в Германии медиагруппе Funke в воскресенье.

«Конечно, китайцы преследуют свои интересы. Но я верю, что справедливое, мирное решение и прекращение боевых действий больше в интересах Пекина, чем это масштабное, нескончаемое землетрясение для всего мирового порядка», — сказал Мельник.

Относительно недавнего телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и китайским лидером Си Цзиньпином дипломат сказал: «Это был большой шаг вперед для укрепления наших отношений с Китаем и Россией, чтобы положить конец агрессии». Конечно, позиция Китая может отличаться от позиции Украины, сказал Мельник.

«Для Киева вывод всех российских войск с оккупированных территорий является непременным условием», — подчеркнул он. Ведь дьявол «кроется в деталях», считает Мельник.